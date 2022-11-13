Altınküre Okullarından sosyal sorumluluk projesi

Altınküre Okulları, Serdivan’da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için sosyal yardım kampanyası başlattı. Altınküre Okulları ve Serdivan Muhtarlarının birlikte yürüttüğü sosyal yardım kampanyası ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ adıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yarımdıcısı Cüneyt Cingöz, “Altınküre Okulları olarak öğrencilerimizin kendine özgü niteliklerini yitirmeden, doğaya ve çevresine duyarlı, kültürlere ve farklılıklara saygılı, sorgulayıcı bakış açısına sahip, kendine güvenen, iletişimi güçlü, milli ve manevi değerleri özümsemiş bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Cingöz, “Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Projenin amacı, Serdivan Kaymakamlığımıza bağlı Muhtarlarımız ve Altınküre Okulları Ailesi işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelerimize el uzatmaktır. Destek çerçevesinde, öğrencinin sınıf ve seviyesine uygun kitap desteği ve kırtasiye, kıyafet, yılbaşı ve Ramazan ayında erzak desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bir kişinin bile yüzü gülse bu bizi mutlu edecektir. Projenin hayata geçirilmesi ile 24 muhtarlarımız ile 24 aileye ulaşacağız. Her aileye bir sınıfımızdaki öğrenci ve velilerimiz destek çıkarak umut olacaktır” diye konuştu.