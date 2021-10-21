banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Altınküre Okullarından Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Dünya Gazeteciler Günü dolayasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

SAKARYA 21.10.2021, 12:32
Altınküre Okullarından Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Dünya Gazeteciler Günü dolayasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayasıyla Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya bir kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Sakarya, “Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2