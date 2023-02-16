Altınküre Okulları’ndan deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Sakarya Altınküre Okulları, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

10 ilde büyük tahribata sebep olan deprem felaketi sonrasında bölgeye yardım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya Altınküre Okulları da deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı. Gıda, hijyen, giyim, erzak, barınma gibi ihtiyaçları içinde barındıran koliler deprem bölgesine gönderilecek.