Altınküre Okullarından 19 Mayıs mesajı

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, bir kutlama mesajı yayımladı. 19 Mayıs’ın Milli mücadelenin fiilen başladığı tarih olduğunu belirten Sakarya, tüm vatandaşların, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, ‘’Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da göndere çekilen istiklal bayrağı, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan geçerek yurdumuzun dört bir yanında dalgalanmıştır. Herkesin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, hepinizi canı gönülden selamlıyorum’’ dedi.