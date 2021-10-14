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Altınküre Okulları yönetimi, TSE Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi

Sakarya Altınküre Okulları yönetimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi.

SAKARYA 14.10.2021, 16:02
Altınküre Okulları yönetimi, TSE Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi

Sakarya Altınküre Okulları yönetimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi.

14 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Standartlar Günü kapsamında Sakarya Altınküre Okulları İlkokul-Ortaokul Müdürü Serkan Şahin, Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Cingöz ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, TSE Sakarya İl Müdürü Ömer Faruk Duman ile bir araya geldi. TSE hakkında bilgiler veren İl Müdürü Ömer Faruk Duman, “Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye’de standartlarını hazırlamak ve hazırlatmakla yükümlü olduğu gibi, uluslararası standartların hazırlanması çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır. Uluslararası standartlar, enerji verimliliğinden yönetim sistemlerine, iklim değişikliğinden, bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar bütün sektörlerde dünyanın önde gelen uzmanlarının fikir birliğine vardığı görüşleri yansıtır. Ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması gerekmektedir. Bunun için TSE olarak ISO, IEC, ITU gibi uluslararası standardizasyon kuruluşları ile bölgesel standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına ülkemiz adına katılıma büyük önem vermekteyiz” dedi.

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