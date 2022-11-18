Altınküre öğrencileri doğanın tadını çıkardı

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Poyrazlar’da yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Doğanın tadını çıkaran ve bir yandan da spor yapan öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Turan, Coğrafya Öğretmeni Sezer İşcan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şükrü Parlak rehberlik etti. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada, “Yeni dönemde birçok etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilkini şehrimizin doğa harikalarından Poyrazlar’da gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hem faaliyetlerde bulunarak bir araya gelmelerini, hem de şehrimizin güzelliklerini tanımalarını önemsiyoruz” denildi.