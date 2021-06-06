Alparslan Türkeş Parkı çok beğenildi

İlk etabı tamamlanan ve Yenimahalle’nin şimdiden yaşam merkezi olan Alparslan Türkeş Parkı’nda incelemelerde bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Ailelerimizin keyifli, çocuklarımızın mutlu hali gücümüze güç kattı. Ne kadar güzel ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı burada bir kez daha gördüm” dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yasağın olmadığı ilk Cumartesi gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Haftalar sonra yapılmaya başlanan düğünlerde çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Babaoğlu, belediye hizmet binasında toplantılar yaparak, çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra ilk etabı tamamlanan Alparslan Türkeş Parkı’nı gezdi. Parkın genel durumunu inceleyerek eksiklikleri tespit eden Başkan Babaoğlu, Yenimahalle’nin yaşam merkezi olan bu alanda vakit geçiren ailelerle buluştu. Vatandaşlar Alparslan Türkeş Parkının çok güzel olduğunu ifade ederek Başkan Babaoğlu’na teşekkür etti. Babaoğlu ardından gençlerle basketbol, futbol ve voleybol oynadı.

Park’ta vatandaşlarla tek tek sohbet edip fikirlerini alan Başkan Babaoğlu, “Yenimahalle’ye kazandırdığımız bu güzel eserin devamı gelecek. İlk etap bitti. Bugün burada gördüğümüz manzara ne kadar güzel bir iş yaptığımızı bir kez daha kendini gösterdi. Ailelerimizin keyifli, çocuklarımızın mutlu hali yaptığımız yorgunluğumuzu alırken, gücümüze güç kattı” dedi.

Parkın hayırlı olmasını dileyen Başkan Babaoğlu, “Burasını siz değerli Hendek halkı için yaptık. Eksiklikleri giderilecek, daha güzel hale gelecek. Daha sonra diğer etap tamamlanacak. Hepimizin keyifle vakit geçirdiği bu yaşam alanını hep birlikte koruyalım. Çevremizi temiz tutalım. Bu güzelliği gözümüz gibi koruyup en güzel şekilde kullanalım” diye konuştu.

Sosyal alanları, parkları ve spor alanlarıyla donatılmış olan Türkeş Parkı’nın kapsamının daha da genişleyeceğini, bu haliyle dahi gözde olduğunu anlatan Babaoğlu, “Böyle bir dönemde eğitimden sağlığa, alt yapıdan üst yapıya, sosyal alandan, kültüre bilgiye kadar her alanda yatırım yapıyoruz. Açılışlar ve temel atmaların başladığı bir döneme girdik. Türkeş parkını ve diğer eserleri resmi törenlerle hizmete alacağız. Hendekli için gece gündüz hizmet, üreterek çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizimle olacak” şeklinde konuştu.