Akyazı’ya kanalizasyon, Karapürçek’e yağmursuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesine bağlı 2 mahallede kanalizasyon hattının yanı sıra Karapürçek ilçesindeki 2 mahallenin yağmursuyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı İnönü ve Hastane mahallelerinde başlattığı toplam 800 metre uzunluğa sahip kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Proje çerçevesinde Karapürçek’te bulunan Hocaköy ve Mesudiye mahallelerine bin metrelik yağmursuyu hattının ise imalatını başlattı. Akyazı’da 15 gün içerisinde tamamlanan kanalizasyon hattı, vatandaşların hizmetine sunulurken, SASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla Karapürçek’teki yağmursuyu çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.