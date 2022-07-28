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Akyazı’nın yüksek kesimleri yeni yüzüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın yüksek mahallelerinde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

SAKARYA 28.07.2022, 12:21 28.07.2022, 13:31
Akyazı’nın yüksek kesimleri yeni yüzüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın yüksek mahallelerinde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı’nın yüksek mahallelerinde devam eden beton yol çalışmalarıyla bölge, modern yol güzergahlarıyla buluşuyor. Ekiplerin Mansurlar Mahallesi’nde devam eden çalışmalarını inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin yüksek mahallelerinde büyük bir çalışma başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan beton yol çalışması çerçevesinde farklı mahallelerde toplam 50 kilometrelik bir yol ağı yenilenmiş olacak. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. El birliği ile ilçemiz ve vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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