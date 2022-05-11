Akyazı’nın yeni sosyal tesisi açılışa gün sayıyor

Akyazı ilçesinde futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ve piknik alanlarının da olduğu Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı, açılışa gün sayıyor. Haberi meclis toplantısında veren Belediye Başkanı Bilal Soykan, tesisin 14 Mayıs’ta açılacağını söyledi.

Akyazı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı belediye başkanı Bilal Soykan’ın öncülüğünde gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında Soykan, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği mesire alanının açılış tarihi haberini verdi. Güzlek Mahallesi’nde inşa edilen futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ve piknik alanlarının da olduğu mesire alanı 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek törenle açılacak.

Mesire alanı çalışmalarının birkaç aydır devam ettiğini ifade eden Soykan, “Akyazı’mıza çok yakışacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirip anılar biriktirebileceği, nezih bir ortamda piknik yapıp, yürüyüş ve kamp yapabileceği Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı’mızın açılışını valimiz ve milletvekillerimizin de katılacağı törenle açacağız. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te şenlik havasında gerçekleşecek olan açılışımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.