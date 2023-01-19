Akyazı’nın sokakları güzelleşmeye devam ediyor

Akyazı Belediyesi ilçede altyapısı tamamlanan sokakları güzelleştirmeye devam ediyor. 2023 yılında da asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edilirken Yunus Emre Mahallesi 4074, 4062, 4058 ve 4059 numaralı sokaklarda yol çizgilerinin de çizilmesi ile çalışmalar tamamlandı.

31 Mart 2019 tarihinden bugüne 250 bin ton asfalt çalışması yapılan Akyazı’da sokaklar güzelleşmeye devam ediyor. 2023 yılında da asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Akyazı Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi 4074, 4062, 4058 ve 4059 numaralı sokaklarda yol çizgilerinin de çizilmesi ile çalışmalarını tamamlandı. Altyapısı tamamlanan sokakları birer birer güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Her şeyin en iyisini hak eden hemşerilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Soykan, “Daha güzel bir Akyazı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan mahalle ve sokaklarımızın altyapısını yenilerken bir yandan da çalışmaların tamamlandığı sokaklarımızı asfaltla buluşturuyoruz. Akyazı’mıza yakışan daha güzel daha modern yollar ve sokaklar inşa ediyoruz. İlçemiz genelinde bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizle birlikte 250 bin ton asfalt attık. 2023 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışarak bu rakamı çok daha yukarılara çekeceğiz inşallah” diye konuştu.