Akyazı’da Yağcılar Caddesi artık tek yön

Akyazı Yağcılar Caddesi’nde UKOME’nin kararı ile trafik düzenlemesi yapılarak Ada Caddesi yönünde tek yön haline getirildi. Belediyeden yapılan açıklama ile yeni uygulamanın 6 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacağı duyuruldu.

Akyazı’nın en işlek caddelerinden bir tanesi olan Yağcılar Caddesi’nde yeni bir düzenleme yapıldı. Caddede yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların ve esnafların talebi sonrasında cadde tek yön haline getirildi. UKOME’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda Yağcılar Caddesi, 3014 nolu sokak kesişiminden başlayarak Ada Caddesi’ne kadar aynı istikamette tek yöne çevrildi.

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklama ile vatandaşlar uyarılırken, “UKOME’nin kararı ile Yağcılar Caddesi’ndeki tek yön uygulaması 6 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Vatandaşlarımızın tabela ve işaretlemelere dikkat ederek gidiş istikameti için Pazarköy Caddesi’ni kullanmaları gerekmektedir” denildi.