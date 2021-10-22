banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66

Akyazı’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi tarafından mahallelerdeki yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

SAKARYA 22.10.2021, 12:08
Akyazı’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi tarafından mahallelerdeki yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı Belediyesi tarafından mahallelerdeki yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında ilçenin Dokurcun Mahallesinde alt yapı güçlendirme, büz döşeme, durakların yıkanması, rögar ve su birikintisi olan yerlerin ilaçlanması gibi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Akyazı Belediyesi tarafından Dokurcun Mahallesinde başlatılan çevre ve yol düzenleme güzelleştirme çalışmaları ile sıcak asfalt serimi çalışmalarında toplamda 2 bin ton sıcak asfalt atılması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2