Akyazı’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Akyazı’da düzenlenen etkinlikler ile kutlanıldı. Tören alanında düzenlenen çelenk koyma programı sonrasında ilçe protokolü, İhlas Kuzuluk Termal Otel’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Akyazı’da düzenlenen etkinlikler ile kutlanıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Başkan yardımcıları, ilçe protokolü, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve mahalle muhtarlarının katılımı ile ilk olarak tören alanında çelenk koyma programı düzenlendi. Program sonrasında Akyazı Belediyesi tarafından İhlas Kuzuluk Termal Otel’de muhtarlara yönelik kahvaltılı toplandı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Yakup Güney, “İlçemizin çok değerli tüm muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Tüm muhtarlarımızla pandemi süreci içerisinde birlikte yol aldık. Yoğun çalışmalarımız oldu, muhtarlarımızın, kamu kurumlarımızla uyum içerisinde çalıştıklarını gördük. Bundan sonra da yine aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek, ortaklaşa çalışacağız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “19 Ekim Muhtarlar günü vesilesi ile bir aradayız, davetimize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Her ne kadar bu ara ilçe merkezimize yoğunlaşmış olsakta Akyazı’mızın hemen her mahallesinde çalışmalarımızı tüm muhtarlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Birlik, beraberlik içinde mahallelerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Bu vesile ile devletimizin vatandaşa dokunan sıcak eli ve en yakın idari birimi temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra eden, yerel yönetimlerin önemli bir yapı taşını oluşturan, siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrasında çekilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.