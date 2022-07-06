Akyazı’da kurban kesim yerleri denetlendi

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban kesim alanlarını denetledi ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Kurban kesim yerlerinde yapılan denetimlerde temizlik ve sağlık kurallarına yönelik uyarılarda bulunulurken, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar kontrol edildi.

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız izinsiz ve uygun olmayan yerlerde kesim yapmama konusunda dikkatli olmalılar. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutlarım” dedi.