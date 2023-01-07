Akyazı’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.