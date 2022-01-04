Akyazı’da iki farklı tiyatro oyunu seyirci ile buluştu

Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Ali Baba Müzikali’ ve ‘Monolog Tiyatro Gösterisi’ isimli iki oyun seyirci ile buluştu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın gençlerin çok yönlü eğitimine olan ilgisi ile oluşturulan Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu uzun süren çalışmalarının ardından hazırladıkları iki yeni oyunla seyirci ile buluştu. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterimlere Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve seyirci ile buluşan oyunlardan ‘Ali Baba Müzikali’ne aileler ve minikler büyük ilgi gösterdi. Müzikalin ardından ise saat ‘Monolog Tiyatro Gösterisi’ izleyicinin beğenisine sunuldu. Her iki oyun da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.