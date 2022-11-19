Akyazı’da futbol turnuvası düzenlendi

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva miniklerin çekişmeli mücadelelerine sahne oldu.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun; 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılının ilk tatilinde 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katılımıyla turnuva planladı. Turnuvaya Akyazı’dan 6 takım, Hendek’ten 1 takım ve Arifiye’den de 1 takım olmak üzere toplam 8 takım, 140 sporcunun katıldı. Eğlenceli ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva hakkında konuşan Altun, “İlçede okuyan öğrencilerin bu ara tatilde çocuklarımızın bu vakitlerini kaliteli ve verimli geçirmeleri bizler için değerli ve kıymetlidir. Organizasyonun yapılmasında bizlere destek veren; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’a, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’e, İlçe Spor Uzmanımız Recep Kodalak’a, Tesis Yöneticimiz Ertuğrul Sayılı’ya, çalışma arkadaşlarıma ve katılım sağlayan sporcularımız ile antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi.