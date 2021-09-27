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Akyazı’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 2021 yılı muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirme işi kapsamında yapılan ihalenin sonuçlanması sonrasında teknik çalışmalara hızla başlandı.

SAKARYA 27.09.2021, 18:16
Akyazı’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 2021 yılı muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirme işi kapsamında yapılan ihalenin sonuçlanması sonrasında teknik çalışmalara hızla başlandı.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 2021 yılı muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirme işi kapsamında yapılan 1 milyon 641 bin 108 liralık ihalenin sonuçlanması sonrasında teknik çalışmalara hızla başlandı. Bu kapsamda çalışmalar, Konuralp ilköğretim okulu karşısında kilitli parkelerin sökülmesi ile başlandı. Kurumların katılımlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde Yağmursuyu hattı, internet hattı, elektrik, su, doğalgaz şebekelerinin yapımına hızla başlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve parke taşı çalışmalarına geçilerek ilçe merkezindeki alt yapı ile üst yapı sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olması hedefleniyor. Yapılan teknik çalışmaları yerinde inceleyerek yakından takip eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan çarşı merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti.

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