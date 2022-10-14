Akyazı’da asfalt çalışmaları gece-gündüz sürüyor

Akyazı Belediyesi ilçe merkezinde başlattığı asfalt çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Konuralp Mahallesi’nde çalışan ekipler alt yapısı biten sokaklardaki asfalt çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Akyazı Belediyesi’nin ilçe merkezindeki mahallelerde başlatmış olduğu asfalt çalışması tüm hızı ile devam ediyor. Fatih, Ömercikler ve Hastane Mahallelerinde altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren Akyazı Belediyesi ekipleri Konuralp Mahallesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Gece-gündüz devam eden çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu ulaşımı için ekiplerimiz çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. İlçemize hak ettiği hizmetlerle buluşturmakta kararlıyız” diye konuştu.

Vatandaşların huzur ve mutluluğu için Akyazı’nın mesai kavramı gözetmeksizin Akyazı’nın her köşesinde çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Fatih, Ömercikler ve Hastane Mahallelerinin ardından asfalt çalışmalarımız Konuralp Mahallemizde sürüyor. Tüm ekiplerimizle Akyazı’yı daha güzel bir hale getirmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Sabır ve hoşgörüleriyle bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.