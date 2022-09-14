Akyazı’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Akyazı Belediyesi’nin ilçe merkezinde başlattığı asfalt çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Fatih Mahallesi’nin ardından ekipler Ömercikler Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Akyazı Belediyesi’nin ilçe merkezindeki mahallelerde başlatmış olduğu asfalt çalışması tüm hızı ile devam ediyor. Fatih Mahallesi’ndeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Ömercikler Mahallesi’nde asfalt dökme işlemine başladı. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Fatih Mahallesi’ndeki çalışmalarımız bugün tamamlandı. Açılışını kısa süre içerisinde yapacağımız Orta Garaj Projemizin çevresini ve altyapısı tamamlanmış sokaklarımızı asfaltladık” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ömercikler Mahallesi’nin ardından Yeni Mahalle, Konuralp, Cumhuriyet, Hastane ve İnönü Mahallelerimizdeki sokaklarımıza asfalt atacağız. Akyazı’nın daha da güzelleşmesi için sahadayız ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yağmur çamur demeden ilçemizin her köşesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Sabır ve hoşgörüleriyle destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.