Akyazı’da altyapı güçlendirme çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan altyapı güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı Belediyesinin ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşme ve yazışmalarının tamamlanmasının ardından hızla başlayan yağmursuyu hattı altyapı güçlendirme çalışmaları Akyazı kaymakamlık binası çevresinden başlayarak şehit Furkan Çelik Caddesine kadar devam ediyor.

Sıcak asfalt serimi çalışmaları öncesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına ve sorunsuz hale getirilmesine önem veren Akyazı Belediyesi çalışmalar kapsamında Akyazı Kaymakamlığı önü ve çevresi ve kaymakamlık yolu, Atatürk Heykeli tören alanı çevresi, Konuralp İlköğretim önü, Necati Temel Caddesi 8005 - 8008 - 8014 - 8016 - 8018 - 8019 - 8021 No’lu sokaklar, Aşevi çevresi, Şehit Furkan çelik caddesine kadar çeşitli çap ve ebatlarda yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda bin 338 metrelik yağmur suyu hattının döşenmesi planlanan bölgede altyapı güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla plan ve program dahilinde sıcak asfalt serimi,kKilitli parke yapımı ve benzeri çalışmalara başlanacak.