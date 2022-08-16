Akyazı’da 700 metrelik yol asfaltla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesi Pazarköy’de yaptığı çalışma çerçevesinde 700 metrelik yolu yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Son olarak Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde çevre mahallelere ve ilçe merkezine ulaşımı sağlayan grup yolu sil baştan yenilendi. 700 metrelik alanda kazı, dolgu, yenileme işlemleri yapıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, SASKİ ekiplerince altyapının tamamen yenilenmesinin ardından asfalt serimi başladı ve kısa sürede tamamlandı. Bölgedeki ulaşım ağı için önemli bir güzergah olan 1 kilometrelik alan asfaltla buluştu.