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Akyazı’da 3 bin 623 alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2020 yılı değerlendirme toplantısında belediye olarak tüm imkanlarını ilçeye ve vatandaşlara seferber ettiklerini belirterek 2021 yılında da bu çalışmalara tüm güçleriyle devam edeceğini söyledi.

SAKARYA 03.02.2021, 18:01
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Akyazı’da 3 bin 623 alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2020 yılı değerlendirme toplantısında belediye olarak tüm imkanlarını ilçeye ve vatandaşlara seferber ettiklerini belirterek 2021 yılında da bu çalışmalara tüm güçleriyle devam edeceğini söyledi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Belediye Meclis Salonu’nda 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda Soykan, 2019 - 2020 yılları arasında gerçekleşen çalışmalar ve yenilikler hakkında bilgiler verdi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Soykan, 2021 yılında da bu tür çalışmalara tüm güçleriyle devam edeceklerini vurguladı.

2020 değerlendirme toplantısında engelli çocuk parkı dahil olmak üzere toplamda 6 adet parkın yapıldığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Belediyemiz tarafından Kızılcıkorman Mahallemize Çocuk Parkı ve Spor Aletleri, Yuvalak Mahallemize, İnönü Mahallemize, Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokul Bahçesine, Ömercikler Mahallemize, İnönü Mahallesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu Bahçesine Engelli Çocuk Parkı olmak üzere 6 adet Çocuk Parkını İlçemize kazandırdık. Aynı zamanda İlçemiz genelinde bulunan 157 parkın 103’ünün tamir bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık” dedi.

Yol bakım ve onarım işlemlerinden bahseden Soykan, “Öz kaynaklarımızı kullanarak Belediyemiz tarafından toplamda 2 yıllık 100 bin ton sıcak asfalt hedefimizi 106 bin 266 ton sıcak asfalt olarak 2020 yılı itibarı ile tamamlamış olduk. Toplamda 72 buçuk kilometre asfaltı ilçemizin yollarıyla buluşturduk. İlçemizde kar yağışının başlamasıyla 450 kilometrelik yol ağına sahip ilçemizde tüm ekiplerimiz 24 saat teyakkuz halinde olarak 73 mahallemizde kapalı ana yol ve caddemizi bırakmadan tuzlama çalışmalarını yapmış olup, vatandaşlarımızın işlerine zamanında gitmeleri sağlanmıştır. Daha sonrasında tali yollarımız, ara sokaklarımız ve kaldırımlarımızda bulunan tonlarca kar temizlenmiştir” diye konuştu.

Salgın sürecinde 10 adet dezenfektan istasyonu imalatı yapıldığını ve ilçe merkezinde önemli noktalara konuşlandırıldığını belirten Soykan, “Korona virüs salgını ile mücadelede Maske, eldiven, dezenfektan alımları yapılarak dağıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda 10 adet dezenfektan istasyonu imalatı yapılarak ilçe merkezimizde önemli noktalara koyulmuştur. Salgın ile mücadele kapsamında da 3 bin 623 alanda dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, bu alanlar Resmi Kurumlar ve araçları, kamusal alanlar, cadde ve türbe, kur-an kursu ve camiler, karantinadan çıkan evler, özel araç, özel servis, dolmuş, halk otobüsü, ticari taksi, iş yerleri ve cenaze yeri çehresidir” şeklinde konuştu.

Akyazı ilçesinde yeni açılan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na toplamda 590 öğrenicinin kaydının yapıldığını belirten Soykan, “Hepinizin bildiği üzere Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Toplamda 590 Öğrencimiz 2020-2021 yılı 1. Sınıfına kayıtları gerçekleştirdi ve eğitime başladı. Bu 4’üncü yılın sonunda 2 bin 360 öğrenci demek oluyor, inşallah yapılması planlanan yeni bina ile birlikte yeni bölümlerinde açılması ile binlerce öğrencinin İlçemizde eğitim görmesi anlamına da gelecektir” ifadelerini kullandı.

2021 yılı hedeflerinden olan bin kişilik Kapalı Spor Salonu ve Gençlik merkezi projesinden bahseden Soykan, “Nüfusu sürekli artan İlçe Merkezimizde spor alanlarına ek olarak gelecekte spor yapılabilecek tesis sıkıntısı yaşanmaması için yapılması gereken spor alanlarına ihtiyaç duyulduğundan Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtası ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız Protokol çerçevesinde Yarı olimpik Yüzme Havuzu, bin kişilik Kapalı Spor Salonu ve Gençlik merkezi projemizi İlçemize kazandıracağız. Zemin etüt çalışmalarına başladık. Gençlik Spor Bakanlığının Tip Projelerini kullanarak inşallah ilçemizin yine en önemli ihtiyaçlarından olan bu eksiklikleri en kısa zamanda ihale aşamasına getirmiş olacağız” dedi.
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