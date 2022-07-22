Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından veda yemeği

Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası, tayini çıkan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Semih Gümüşbaş’a veda yemeği düzenledi.

Veda yemeği; Akyazı İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Veda yemeğinde konuşma yapan Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, ilçedeki görevi sırasında verdiği hizmetler sebebi ile Semih Gümüşbaş’a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Yemekte söz alan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş ile görevi sırasında uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Sn. Semih Gümüşbaş, ise Akyazı’da görev yaptığı süre içerisinde gururla hizmet ettiğini ve olumlu düşüncelerle Akyazı’dan ayrıldığını söyledi. Veda yemeğini düzenleyenler ile katılımcılara da teşekkür etti. Yemeğin sonunda Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Sn. Semih Gümüşbaş’a teşekkür plaketi taktim etti.