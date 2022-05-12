Akyazı Kuzuluk’ta altyapı ve üstyapı çalışmaları başlatıldı

Akyazı’nın 3100 metre uzunluğundaki Kuzuluk Caddesi’ne mekanik malzeme serimi başta olmak üzere altyapı, üstyapı ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, 3100 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Kuzuluk Caddesi’nin onarım ve yenileme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık bir hafta önce Emirdağ Mezarlığı’nda bulunan yolları sil baştan tamamlayan ekipler, Kuzuluk Caddesi’nde bozulan ve deforme olan yollar için kolları sıvadı. 10 bin ton mekanik malzemenin kullanılacağı çalışmalarda altyapı, üstyapı ve peyzaj uygulamalarının da yapılacağı belirtildi.