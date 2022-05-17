Akyazı Kuzuluk Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Akyazı Kuzuluk Caddesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını temenni eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “3 kilometrelik güzergahın altyapı ve üstyapısını yeniledik, kaldırım ve bisiklet yolu inşa ettik. 10 bin ton asfalt ile yenilediğimiz güzergâh inşallah uzun yıllar bölgenin hizmetinde olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar’dan çalışmalara ilişkin bilgiler alan Yüce, 3 kilometre uzunluğa sahip caddeyi baştan aşağı yenilediklerini belirtti. Burada asfalt çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere de kolaylıklar dileyen Yüce, Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’la da görüştü. Altyapı ve üstyapısı yenilenen Kuzuluk Caddesi’nin bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, arterleri yeni yüzüne kavuşturuyor. Büyükşehir, sadece arterlerin üstyapısını değil, altyapıdaki tüm eksiklikleri tamamlıyor, yeni kaldırım ve bisiklet yolları ile caddeleri modern bir görünüme taşıyor. Son olarak Akyazı Kuzuluk Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ile de bölgede yüzler gülüyor.

Akyazı Kuzuluk Caddesi’nde asfalt işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, burada yapılan çalışmalara ilişkin, “İlçemizin nüfus yoğunluğu yüksek olan mahallelerinden Kuzuluk’un en çok kullanılan caddesi için kolları sıvadık. İlk olarak artere yağmursuyu altyapısı inşa ettik, kazı dolgu çalışmaları ile üstyapı öncesi hazırlıkları tamamladık, kaldırımları yeniledik. 3 kilometre uzunluğa sahip güzergâhta yeni bisiklet yolu kazandırdık. 10 bin ton asfalt serimi ile de Kuzuluk Caddesi’ni çok farklı bir görünüme kavuşturduk. Kısa süre içerisinde yol çizgileri ile bölgedeki çalışmalarımızı noktalayacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.