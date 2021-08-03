Akyazı Kapalı Pazar Yeri’nin onarım çalışmaları başladı

Akyazı Belediyesi ile esnaf odaları arasında imzalanan protokol sonrasında ilçenin kapalı pazar yerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başladı.

Akyazı Belediyesi ile Akyazı Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler esnaf Odası Başkanlığı, Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında ilçenin kapalı pazar yerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başladı. Bu kapsamda kapalı pazar yerindeki teknik çalışmalara ilk olarak çatının örtü malzemesinin sökülmesiyle başlandı. Kapalı pazaryerinin yaklaşık 6 bin metre karelik bölümünün kaldırılmasıyla birlikte yerinde 50 milimetre poliüretan yalıtımlı galvanizli saç yerleştirilecek. Çatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik, iç, dış boya, ses düzeni, pazar yeri içerisine ve tüm kapıların görüşüne hakim kamera kayıt sistemi yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Bu işlemlerin ardından ise 12 bin metre karelik alana sahip alt zeminin beton kaplaması yapılarak kapalı pazar yeri baştan sona yenilenmiş olarak daha rahat, ferah ve güvenli bir ortamda Akyazı halkının hizmetine sunulacak.