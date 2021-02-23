Akyazı Belediyesinden korona virüs durum değerlendirme toplantısı

Akyazı Belediyesi’nde tedbirlerinin planlanması ile aşılama konularının görüşülmesi amacıyla korona virüs durum değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney koordinasyonunda Akyazı Belediyesi Meclis salonunda korona virüs tedbirlerinin planlanması ile aşılama konularının görüşülmesi amacıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Gerçekleşen toplantıya, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Spor Müdürü, İlçe Müftülüğü ve Muhtarlar Derneği Başkanı katıldı.

Toplantıda, son günlerde vaka artışlarının yaşandığı İlçede alınması gereken tedbirler ve denetim faaliyetleri ele alındı. Gerçekleşen toplantıda, 65 yaş üzeri vatandaşların en kısa sürede aşılarının yaptırılması amacıyla randevu almalarını sağlamak ve bu kapsamda ilçe genelinde muhtarlar ile camiler vasıtasıyla bilgilendirilmesi konuşuldu.