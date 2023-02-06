Akyazı Belediyesi’nden depremzedeler için yardım kampanyası

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrasında harekete geçen Akyazı Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Belediye olarak battaniye, mont, bot, uyku tulumu, atkı, bere, elektrikli ısıtıcı, gıda ve her türlü yaşam malzemeleri toplamaya başladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Vatandaşlarımız deprem bölgesine göndermek istedikleri yardımlarını Belediye Ek Hizmet Binamıza getirebilirler. Siyasi parti ve STK temsilcilerimizin, muhtarlarımızın ve yardımsever Akyazılı vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" dedi.