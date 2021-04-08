Akyazı Belediyesinden büyük başarı: 2 yılda borçsuz belediye unvanına ulaştı

SAKARYA (İHA) – Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, bugüne kadar vermiş oldukları vaatlere sadık kalıp hedeflerine emin adımlar ile ilerlediklerini belirterek, “Bütün piyasa borçlarımız ile birlikte mahsuplaşma ve öz kaynaklarımız ile vergi dairesi ve SGK borçlarımızı sıfırladık. Başka bir deyişle 67 milyon lira olan borcumuzu 23 milyon liraya indirdik, kalan borcumuzda İLBANK’a olan vadesi gelmemiş borçlarımızdır” dedi.

Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Soykan, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçeye 106 bin ton asfalt döküldüğünü ve birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirtti. Göreve geldikleri zaman diliminde vadesi gelen borçlarını sıfırladıklarını belirten Başkan Soykan, seçimde verilen vaatlere sadık kalarak hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yapılan açıklamada, “İki yılı doldurduğumuz bugün itibarı ile Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 106 bin ton asfaltı ilçemiz yolları İle buluşturduk, yeni aldığımız çöp kamyonları, 15 bin metre kaldırım, binlerce metre parke taşı uygulaması, binlerce metre beton büz çalışması, çocuk parkı çalışmaları ve birçok hizmeti gerçekleştirdik. Terminal ihalemizi yaptık, imalatına başlamış bulunuyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin kişilik kapalı spor salonu ve gençlik merkezi ihalemizi 13 Nisan da inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

Vadesi gelen piyasa ve SGK borçlarımızı sıfırladık

Güzel tablonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Soykan, “Hepsinden önemlisi bütün piyasa borçlarımız ile birlikte mahsuplaşma ve öz kaynaklarımız ile vergi dairesi ve SGK borçlarımızı sıfırladık, başka bir deyişle 67 milyon lira olan borcumuzu 23 milyon liraya indirdik, kalan borcumuzda İLBANK’a olan vadesi gelmemiş borçlarımızdır. Seçimde hemşerilerimize vermiş olduğumuz vaatlere sadık kalarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu güzel tablonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve Cumhur ittifakımızın bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı halkı adına kendisine teşekkür ediyorum

Başkan Soykan’ın yaptığı açıklamalardan sonra söz hakkı alan AK Parti Meclis Üyesi Abdulkadir Yıldırım, “Tabi ki başkanımız ile ekibinin bugüne kadar yapılan ve birçok belediyenin hayal bile edemeyeceği en büyük ve takdir edilmesi gereken hareket, 2 yıl gibi kısa bir sürede belediyenin borçlarının neredeyse tamamına yakın bölümünü nakdi yöntemleri ile eritmiş olmasıdır. Dost meclislerinde zaman zaman söylediğim bir şey vardır belediye başkanı olacak kişinin 3 özelliği olması, büyük avantajları beraberinde getirir. Teşkilat geçmişi olmalı, belediyecilik geçmişi olmalı, ticari geçmişi olmalı. Ben burada bir sanayici olarak bu süreçte başkanımızın ticari olarak yaptığı manevraları bizzat gözlemlediğim için taktir ediyor ve Akyazı halkı adına kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak MHP Meclis Üyesi ve Meclis Katibi Furkan Çakıroğlu’da, Cumhur İttifakının uyumundan ve oluşan güzel tablodan dolayı belediye başkanı ve ekibine teşekkür etti.