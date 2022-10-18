Akyazı Belediyesi personellerine hizmet içi eğitim verildi

Akyazı Belediyesi personellerine iş mevzuatı ve işyerinde uyulması gereken kurallar konusunda eğitim verildi.

Akyazı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Her birime ayrı olarak gerçekleştirilen ve iki hafta süren eğitim çerçevesinde 300’ün üzerinde personele iş mevzuatı ve işyerinde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hizmet standartlarının yükseltilmesi ve personelin kamu mevzuatına hakim olması için düzenlenen eğitimlerde Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Aslan Yılmaz personellere uyulması gereken kural ve kaideler hakkında bilgilendirmede bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada düzenlenen hizmet içi eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.