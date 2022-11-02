Akyazı Belediye Başkan Soykan: “Akyazı liderinin arkasında Türkiye yüzyılına hazır”

AK Parti Akyazı ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ile milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye yüzyılıyla zirveye çıkartacağız. Akyazı liderinin arkasında Türkiye yüzyılına hazır” dedi.

AK Parti ilçe yönetim kurulu toplantısı İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İl Başkan Yardımcısı Erkut Aşoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mükerrem Koç, Semih Gülşan ve Yusuf Çelik, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, belediye meclis üyeleri ve üç kademe yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, 2023 seçimlerine 7 ay kaldığını ve teşkilatlarının kurulduğu günden bu yana birlik, beraberlik içinde çalıştıklarını aktardı. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise 2023 seçimlerinde en güçlü desteği Sakarya’dan vereceklerini aktardı.

“Akyazı liderinin arkasında”

2023 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “20 yıllık hizmetlerimizi, günümüzün eserlerini, geleceğin umutlarını ve planlarını; 2023 zaferiyle birlikte kaybeden kimsenin olmayacağını milletimize anlatacağız. İstikametimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği rotadan, ortaya koyduğu hedeflerden ve dava anlayışından şaşmadan; azim, gayret ve kararlılıkla çalışacağız, ülkemize, milletimize ve ilçemize olan sevdamızı anlatacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi; gündemimiz kazanmak değil, hangi rekor oyla kazanacağımızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ile milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartacağız. Akyazı liderinin arkasında Türkiye yüzyılına hazır” dedi.