Akustik dinleme ile 7,3 milyon ton su kaybı önlendi

SASKİ , 2021 yılında tespit edilen bin 272 arızaya anında müdahale ederek, 7,3 milyon ton su kaybı önledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2021 yılında akustik dinlemeyle 7,3 milyon ton su kaybının önüne geçti. Suyun verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve su kaynaklarında sürdürülebilirlik için 700 kilometrelik içme suyu hattında çalışmalar gerçekleştiren SASKİ, tespit ettiği bin 272 arızaya müdahale ederek 102 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk olan 7,3 milyon ton su kaybını önledi. Ekiplerin son teknoloji araçlarla gerçekleştirdiği tarama faaliyetleri neticesinde kayıp kaçak oranı asgari seviyelere indirilirken, yapılan çalışmayla ciddi derecede de tasarruf sağlanıyor. Akustik dinleme ile yer altında oluşan arızalar tespit ediliyor, lokal müdahalelerle su kayıpları önleniyor ve su israfının önüne geçiliyor.