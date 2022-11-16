Akıllı Sulama Sistemi ile su tasarrufu sağlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden sulama sistemi, yeşil alan ve peyzaj bakım çalışmalarının yeni adresi Atatürk Bulvarı üzerindeki bölgeler oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sulama sistemi, yeşil alan ve peyzaj bakım çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, alanda bulunan süs havuzunun temizliği, bitkilerin budaması ve peyzaj çalışmaları yenilenerek çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda yenilenen sulama sistemi ile su tasarrufu sağlayan akıllı sulama sistemleri kuruldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların belli periyodlarda şehrin tüm noktalarında devam edeceği belirtildi.