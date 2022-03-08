Akademide nitelikli çalışma SUBÜ’de ele alınacak

SUBÜ Konuşmaları’nda 24’üncü programın konuşmacısı ‘Akademide Nitelikli Çalışma ve Ödüllendirme’ başlıklı konuyla Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Sarısoy olacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 24’üncü programının konuşmacısı ‘Akademide Nitelikli Çalışma ve Ödüllendirme’ başlıklı söyleşiyle Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Sarısoy olacak. Moderatörlüğünü SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Göçer’in yapacağı söyleşide; akademik yayında nitelik ve nicelik, çalışma alanının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, yayın hazırlama süreçleri, çalışmaların özgünlüğünün önemi, nitelikli bir yayının kazandıracakları, akademik çalışmaların ödüllendirilmesinde izlenen yollar, ödüllendirmenin önemi ve akademik sürece etkisi ile İlim Yayma Ödülleri konuşulacak. 9 Mart Çarşamba saat 14.00’te gerçekleştirilecek söyleşi, üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak.