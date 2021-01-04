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AK Gençlik Adapazarı teşkilatı vefa destek grubunda görev aldı
AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ve yönetimi Adapazarı Vefa Destek grubunda gönüllü olarak görev alarak vatandaşları karantina günlerinde yalnız bırakmadı.
SAKARYA 04.01.2021, 13:11
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AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ve yönetimi Adapazarı Vefa Destek grubunda gönüllü olarak görev alarak vatandaşları karantina günlerinde yalnız bırakmadı.AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları, Adapazarı Vefa Destek grubuna gönüllü olarak görev aldı. İlçe genelinde karantinada bulunan aileleri ziyaret eden Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ve yönetimi, kısıtlama günlerinde evlerinden çıkamayan vatandaşları da yalnız bırakmadı. Birçok adresi gezen ekipler, ailelerin ihtiyaç ve sağlık durumları hakkında bilgiler aldı. Karantina süreci hakkında vatandaşlardan tek tek bilgi alan AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, “İnşallah bu zorlu günleri en kısa zamanda birlik içerisinde atlatacağız” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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