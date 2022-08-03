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Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
SAKARYA 03.08.2022, 18:12
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonrasında belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.
(BCT-