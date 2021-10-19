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AFAD Gönüllüleri listesine Altınküre Okulları’da eklendi

Sakarya Altınküre Okulları yönetim kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi. Birliktelik sonrasında ise okul yönetimi, AFAD Gönüllüleri listesine adını yazdırdı.

SAKARYA 19.10.2021, 11:59
AFAD Gönüllüleri listesine Altınküre Okulları’da eklendi

Sakarya Altınküre Okulları yönetim kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü ile bir araya geldi. Birliktelik sonrasında ise okul yönetimi, AFAD Gönüllüleri listesine adını yazdırdı.

Afet riskini azaltma günü kapsamında Altınküre Okulları Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Serkan Şahin ile Fen ve Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Cüneyt Cingöz, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ı bir araya gelerek AFAD İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Birliktelik sonrasında ise okul yönetimi AFAD Gönüllüleri listesine adını yazdırdı.

Yaptıkları çalışmalar ve AFAD Gönüllülük projesi hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “AFAD Gönüllülük projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir. AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir” dedi.

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