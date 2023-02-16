Adıyaman’a kurulacak konteyner bölgesinin altyapı hatları Sakarya Büyükşehir’den

Depremden etkilenen Adıyaman’da, kurulacak olan konteyner bölgesinin altyapı hatları SASKİ personelleri tarafından yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz hafta yaşanan deprem felaketinden etkilenen illere arama - kurtarma, altyapı, su sorunu yaşayan bölgelere gönderilen su tankeri ile su ulaştırma gibi birçok konuda destek olmaya devam ediyor. Adıyaman iline gönderilen ekip ise bölgede kurulacak olan konteyner bölgesinin altyapısını sorunsuz şekilde tamamlayacak. Depremzedeler için kurulacak olan konteyner bölgesine, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte sorunsuz kanalizasyon ve içme suyu hattı kazandırılacak.