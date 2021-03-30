Adapazarında Semt Pazarlarının günleri yeniden belirlendi

Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Semt Pazarlarının günleri yeniden belirlendi.

Alınan karar uyarınca Adapazarında, Pazartesi günü: Şeker, Güneşler, Korucuk ve Ozanlar; Salı günü: Maltepe ve Tepekum, Çarşamba günü: Karaman; Perşembe günü: Ozanlar ve 15 Temmuz Camili 1; Cuma günü: Yağcılar, Hızırtepe, Mithatpaşa ve 15 Temmuz Camili 2 Semt Pazarları açılacak.