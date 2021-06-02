Adapazarı’nda kurulacak pazar yerleri açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ’Pazar Yerleri’ konulu genelgenin ardından Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adapazarı’nda faaliyet gösteren pazar yerlerinin açılacağı gün ve saatler açıklandı.

Bu doğrultuda 7.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan pazar yerleri şu şekilde: Pazartesi: Şeker Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Korucuk Mahallesi Semt Pazar Yeri, Güneşler Mahallesi Semt Pazar Yeri. Salı: Maltepe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. Perşembe: Ozanlar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 15 Temmuz Camili 1 Mahallesi Semt Pazar Yeri Cuma: Yağcılar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Hızırtepe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 15 Temmuz Camili 2 Mahallesi Semt Pazar Yeri. Cumartesi: Tepekum Mahallesi Semt Pazar Yeri, Ozanlar Mahallesi 2. El Eşya ve Köy Ürünleri Pazarı, Karaman Mahallesi Semt Pazar Yeri ve Mithatpaşa Mahallesi Semt Pazar Yeri.