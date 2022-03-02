Adapazarı’nda kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Adapazarı Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin mart ayı takvimini açıkladı. Söyleşi, imza günü, konferans, sergi, konser, atölye, Aynalıkavak Sohbetleri, çocuk ve yetişkin tiyatroları gibi zengin içeriklerin yer aldığı etkinliklere, tüm kültür sanat dostları davet edildi.