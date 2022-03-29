Adapazarı’nda iki mahallede doğalgaz sevinci

Rüstemler ve Taşlık Mahallesi sakinleri ile buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Sözlerimizi tutuyor ve şehrin kalbi Adapazarı için aşkla çalışıyoruz. Çocuk ve spor parkları, asfalt ve şimdi de doğalgaz çalışmaları ile Rüstemler ve Taşlık mahallerimizde de hamdolsun işler yolunda” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Aydın ve teşkilat mensupları, belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu son olarak Rüstemler ve Taşlık mahallelerinde vatandaşlar ile buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinleyerek tek tek not aldı.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Teşkilatımızla uyum içerisinde mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik özverili çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu akşam da Rüstemler ve Taşlık mahallelerimizdeydik. Çocuk ve spor parkları, asfalt ve doğalgaz çalışmalarımızla Rüstemler artık daha mutlu. Taşlık’ta da parklar tamam, doğalgaz geldi, cemiyet alanı geliyor inşallah. Sözlerimizi tutuyor, şehrin kalbi Adapazarı için aşkla çalışıyoruz. Çalışmalarımıza destek olan altyapı kurumlarımıza, doğalgaz çalışmaları için AGDAŞ’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Rüstemler ve Taşlık mahallesi muhtarları Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Rüstemler Mahallesi Muhtarı Yakup Işık, mahalleye gelen doğalgaz için mutlu olduklarını belirterek Başkan Işıksu’ya teşekkür ederken, Taşlık Mahallesi Muhtarı Erhan Kaya ise, “Mutlu Başkanımız her zaman bizlerle. Mahallemizin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar, çok teşekkür ediyoruz” diyerek çiçek takdim etti.