Adapazarı’nda Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Adapazarı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Orhangazi Kültür Merkezi’nde sevenleri ile buluştu. Karadeniz yöresine ait şarkıların yanı sıra pop ve rock parçalarını da seslendiren sanatçının performansı büyük beğeni topladı.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Karadenizli ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Karadeniz yöresine ait şarkıların yanı sıra pop ve rock parçalarını da seslendiren sanatçının performansı büyük beğeni toplarken, Adapazarı Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, konser sonunda Uzunlar’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Hayranları ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ekin Uzunlar, “Çok güzel bir akşam yaşadık. Gösterilen ilgi ekip arkadaşlarımla beni çok mutlu etti. Bizlerle olan herkese, bu birlikteliği sağlayan Adapazarı Belediyemize, Başkanımıza ve tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Adapazarı’nı çok seviyoruz. Yeniden görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.