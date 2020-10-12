Adapazarında 57 sokakta asfalt çalışması
ADAPAZARI BELEDİYESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEN BAŞKAN MUTLU IŞIKSU, “BUDAKLAR, TEPEKUM, YAĞCILAR VE TEKELER MAHALLELERİMİZDEKİ SOKAKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜMLER ÜRETEREK ASFALTLARINI ATTIK. ACİL İHTİYAÇ TESPİT ETTİĞİMİZ 57 SOKAKTA DA ASFALT ÇALIŞMAMIZI BAŞLATTIK. GAYRETLE DEVAM EDECEK, SOKAKLARIMIZI DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ” DEDİ.
Adapazarı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mutlu Işıksu, “Budaklar, Tepekum, Yağcılar ve Tekeler mahallelerimizdeki sokaklarımızın ihtiyaçlarına çözümler üreterek asfaltlarını attık. Acil ihtiyaç tespit ettiğimiz 57 sokakta da asfalt çalışmamızı başlattık. Gayretle devam edecek, sokaklarımızı daha da güzelleştireceğiz” dedi.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, son durum hakkında Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden’den bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile sohbet de eden Başkan Işıksu, etap etap gayretli çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren yoğun bir çalışma sürecinde olduklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz gayretle çalışıyor. Budaklar, Tepekum, Yağcılar ve Tekeler mahallelerimizde acil asfalt ihtiyaçlarına çözümler ürettik. Yenigün, Semerciler, Papuççular, Tekeler ikinci etap, Maltepe, Güllük, Çökekler, Tuzla, Dağdibi, Karapınar, 15 Temmuz Camili ve Korucuk mahallelerimizde acil ihtiyaç tespit ettiğimiz toplam 57 sokakta çalışmalarımıza başladık. Faaliyetlerimizi gayretle sürdürerek hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmaya devam edecek; sokaklarımızı daha da güzelleştireceğiz” diye konuştu.
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