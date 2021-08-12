Adapazarı’nda 224 sokağın çehresi değişiyor

Adapazarı Belediyesi, muhtelif mahalle ve sokaklarda asfalt, parke ve kaldırım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “2021 yılında rekor kırıyoruz. Mahallemi Güzelleştiriyorum ile 113, muhtelif mahalle ve sokak çalışmaları ile 111 olmak üzere toplam 224 sokağımızın çehresini değiştiriyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı, hemşehrilerimizle, gayretlerimizle güzel” dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından Mahallemi Güzelleştiriyorum ve muhtelif sokaklarda asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları kapsamında 2021 yılında 224 sokakta yoğun çalışma yapılıyor. Başkan Mutlu Işıksu, çalışmaları tek tek incelerken, sokak sokak gezerek vatandaşlara çalışmaları anlatıyor.

Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi ile 2021 yılında 4 mahallede 113 sokağı altyapısı, asfaltı ve kaldırımıyla yenilediklerini ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, muhtelif mahalle ve sokaklarda asfalt, parke ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında da 2021 yılında 21 mahallede 111 sokakta çalışmanın tamamlanacağını belirtti. Yıl sonunda 224 sokağın adeta çehresinin değişeceğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı, hemşehrilerimizle, gayretlerimizle güzel. Etap etap, yoğun çalışmalarımızla çok sevdiğimiz Adapazarı’mızı çok daha güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları ile ilgili ayrıntıları paylaşan Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, “Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizi bir yandan yoğun bir şekilde uygularken diğer yandan muhtelif mahalle ve sokaklarımızda ekiplerimiz sahada. Son 15 günde, Karakamış Mahallesi Saha yolu sokak, Şeker Mahallesi Ak sokak, Tekeler Mahallesi 1057. Sokak, Karaman Mahallesi 3055. sokak, 15 Temmuz Camili Mahallesi 225 ve 2063 sokaklarda asfalt serim işleri tamamlanırken; Süleymanbey Mahallesinde Merkez Caddesi ve Bahçecik Sokak, Maltepe Mahallesi 521. Sokak, Önderevler sokak ve 511 nolu sakaklarda asfalt öncesi trimer çalışmaları hızla devam ediyor. Yağcılar Mahallesi Gazeller Caddesi 1394, 1390, Beşler, Kıbrıs, Adaşlar, 1375, 1394 1395, 1340, 1350, 1344 ve Kaptan nolu sokaklar ile Köprübaşı ve Bağlar Mahallelerinin muhtelif sokaklarında asfalt bakım işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Şeker Mahallesi 840, 846, 854, Gurbet, Songül ve Zarif sokak, Şirinevler Mahallesinde Selvinaz sokak, Hızırtepe Mahallesi Hızır ve Köksal sokak, Karaman Mahallesi 1455 ada, 1416 ada ve 1480 ada, Tekeler Mahallesi 1079. sokak, Maltepe Mahallesi 559 Nolu sokak, Karaosman Mahallesi Soylu Sokak ve Ozanlar Mahallesi 704 nolu sokakta parke tamirat ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaçları tespit ederek programımıza aldığımız mahalle ve sokaklarda yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.