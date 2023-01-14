Adapazarı SGM’de öğrenciler enerji tasarrufunu öğrendi

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) kurs gören öğrenciler, enerji haftası vesilesiyle, enerjiyi daha verimli kullanma ve tasarruf etmeyi öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler ara vermeden devam ediyor. Hobilerini ve becerilerini SGM’lerde geliştiren öğrenciler, yeni yılda da farklı etkinliklere imza atmayı hedefliyor. Etkinlikler çerçevesinde her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ Adapazarı SGM’de de kutlandı. Yapılan etkinlikte İngilizce dersinde öğrenciler enerji anlamında gündelik yaşamda uygulanabilecek basit çözümleri İngilizce ifade etmeyi öğrendi. Kuranı Kerim ve Değerler Eğitimi dersinde ise kursiyerler, enerjiyi daha verimli kullanma, israf etmeme ve tasarruf etmeyi hazırladıkları etkinlikle uygulamalı öğrendi.