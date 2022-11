Adapazarı Belediyesi’nden gaziler derneğine minibüs

Adapazarı Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesine minibüs tahsis edildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve yönetiminin katılımıyla, Adapazarı Belediyesi’nde protokol imza töreni düzenlendi. Bu çerçevede derneğe Adapazarı Belediyesi tarafından minibüs tahsis edildi. İmza töreninde konuşan Işıksu, şehit ailelerinin, gazilerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi. Işıksu, “Gazilerimiz her zaman baş tacımızdır. Şehit ailelerimizin her zaman yanlarındayız. İmzaladığımız protokolle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesine bir araç tahsis ettik. Bu aracın gazilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelerinin daha da canlanmasına vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.