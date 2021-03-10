Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü iş birliği ile Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için kulüp yöneticileri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile bir araya geldi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Server Yaşam Vakfı tarafından ülke genelinde düzenlenen, Sakarya için de Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ile ilgili yönetim kurulu üyelerini İbrahim Acar, Yahya Arslan ve Ali Özdem’i misafir etti. Yarışma ile ilgili Başkan Işıksu’ya bilgiler verilirken, yarışmacın amacının doğru inancı, doğru düşünceyi öğreten, güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek; sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sunmak olduğu vurgulandı.

Başkan Işıksu’ya yakın ilgileri için teşekkür eden ve 9. Ufka Yolculuk ‘Sağlıklı Yaşam’ konulu yarışması hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran İbrahim Acar, “Bugün ve yarın için sağlıklı, güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı ve çocuklarımızda doğru kaynaktan doğru bilgilerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kayıt ücreti olmayan ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak; iki aşamalı ve çevrim içi olan yarışmanın 1. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 11 ve 12 Nisan 2021 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri arasında, 2.Aşama Sınavı ise 23 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Nisan 2021 Pazartesi saat 20.00. Çok sayıda ödülün verileceği yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresini ziyaret edip yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekiyor” dedi.

Gerçekleştirilen yarışmanın oldukça kıymetli olduğuna dair düşüncelerini paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak genç arkadaşlarımızın ve evlatlarımızın daha sağlıklı eğitim ve kültür yaşamları olması hedefiyle birçok çalışmaya imza atıyoruz. Sizlerin de böylesi güzel bir yolculuğu sürdürmeniz de ayrıca kıymetli, tebrik ve teşekkür ediyoruz. Evlatlarımızın bugünü ve yarınları için yapılan faydalı çalışmalara elimizden gelen katkıyı sunmak için gayretimiz sürecek” diye konuştu.